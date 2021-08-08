Делегация Абхазии почтила память павших Защитников Отечества в Цхинвале

В воскресенье 8 августа в Цхинвале проходят памятные мероприятия к тринадцатой годовщине грузинской агрессии 2008 года.

СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Аслан Бжания и абхазская делегация возложили венки к Монументу Защитников Отечества в Цхинвале.

Сегодня же состоится возложение цветов на территории бывшего расположения Миротворческих сил России, принявших на себя первый удар агрессора в 2008 году.

Абхазская делегация, возглавляемая президентом Асланом Бжания прибыла в Цхинвал 6 августа с трехдневным визитом для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине грузинской агрессии в августе 2008 года.

Грузинские войска в ночь с 7 на 8 августа 2008 года вторглись в Южную Осетию, разрушив значительную часть столицы республики и близлежащие населенные пункты. Боевые действия привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, а также ополченцев и российских миротворцев. После этого Россия вмешалась в конфликт и провела операцию по принуждению Грузии к миру.

26 августа того же года Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители страны не раз заявляли, что признание независимости республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

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