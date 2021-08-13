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Новый пассажирский терминал B аэропорта Шереметьево

У "Библио-Глобуса" появился новый инвестор

© Sputnik / Евгений Биятов
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Sputnik Абхазия
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Член Ассоциации туроператоров (АТОР) "Библио-Глобус" входит в ТОП-3 российских туроператорских компаний по объемам турпотока.

СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Международный аэропорт Шереметьево планирует приобрести 75-процентную долю в туроператорской компании "Библио-Глобус", сообщает Ассоциация туроператоров России.

В настоящее время стороны оформляют необходимые документы. Завершение сделки запланировано на конец сентября 2021 года. Финансовые условия сделки не раскрываются.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Как уточнили "Вестнику АТОР" в Шереметьево, "приобретение 75% в уставном капитале ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" – существенный шаг в достижении стратегических целей консолидированной Группы Компаний МАШ за счет создания условий для привлечения и роста туристического пассажиропотока, оптимизации использования инфраструктуры терминального комплекса и аэродрома, увеличения эффективности производственной и коммерческой деятельности Группы".

В 2019 году "Библио-Глобус" мог стать частью глобального Thomas Cook, но сделке помешало банкротство последнего.

По ряду экспертных оценок, "Библио-Глобус" входит в ТОП-3 российских туроператорских компаний по объемам турпотока и выездного и внутреннего. Компания инвестировала строительство коттеджного комплекса "Тамыш Village" в селе Тамыш Очамчырского района Абхазии.

 

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