Талибы объявили всеобщую амнистию и призвали афганцев возвращаться к работе

Жители Афганистана, еще не привыкшие к жизни при талибах, после стремительного падения Кабула стараются без надобности не выходить из домов.

СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Радикальное движение "Талибан"* во вторник объявило всеобщую амнистию и призвало граждан вернуться к работе, передает РИА Новости со ссылкой на агентство "Франс Пресс".

Отмечается, что речь идет об амнистии в отношении всех правительственным чиновников.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, его местонахождение неизвестно.

В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

*признано террористическим и запрещено в России