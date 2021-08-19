Медики госпиталя Минобороны России приняли первого пациента в Сухуме

Мобильный многопрофильный госпиталь Миноброны России прибыл в Абхазию в ночь на 18 августа. Прием первых пациентов с COVID-19 начался в четверг, 19 августа.

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Медики российского военного госпиталя, дислоцированного в пансионате "Айтар" в Сухуме, приняли первого пациента и провели лечебно-диагностические мероприятия, сообщает пресс-служба ЮВО.

В госпитале оборудованы приемо-сортировочное, санитарно-эпидемиологическое, госпитальное и инфекционное отделения, а также отделения анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.

Мобильный комплекс также снабжен аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

Всего госпиталь рассчитан на 100 койко-мест, но при необходимости есть возможность оборудовать еще 50 мест. При этом 46 из 100 мест оборудованы кислородным обеспечением.

В Абхазию в составе госпиталя приехали около 100 военнослужащих и медицинских работников и около 30 единиц военной техники. Сотрудники госпиталя будут проживать на территории государственной дачи недалеко от "Айтара".

Госпиталь работал в Абхазии с октября по март 2020 года и принял на лечение и консультацию около 3,7 тысячи человек. В лабораториях полевого госпиталя провели более 18 тысяч исследований.

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