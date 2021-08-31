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Туроператоры: туристы из России перестали покупать путевки на Новый год

© Sputnik / Павел Бедняков
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210831/1033130810/Turoperatory-turisty-iz-Rossii-perestali-pokupat-putevki-na-Novyy-god.html

В конце лета отмены бронирований в Краснодарском крае в связи с антиковидными ограничениями составили порядка 20-30%.

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Туристы из России практически не покупают путевки на новогодние праздники, есть только единичные бронирования, об этом в интервью РИА Новости рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

© Sputnik / Артур Лебедев
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Ломидзе отметила, что единичные бронирования отдыха на Красной поляне в Сочи все же есть. 

"Веерные локдауны в регионах и возможное введение ограничений сильно напугали туристов, и они перестали планировать путешествия надолго вперед", — сказала глава АТОР.

Ломидзе сообщила, что в лучшем случае можно ожидать оживления спроса в октябре.

"Но самые большие надежды мы все же возлагаем на создание в стране коллективного иммунитета и ослабление ограничений для поездок по стране и за ее пределы. Нашего туриста не пугают большие расстояния и не всегда высокий комфорт", — уточнила глава ассоциации.

Она подчеркнула, что ковидные ограничения тормозят развитие отрасли.

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