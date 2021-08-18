Отдых непривитых: что получила Абхазия от ужесточения антиковидных мер на Кубани

С 1 августа отели Краснодарского края принимают туристов только при наличии у них сертификата о вакцинации от COVID-19, непривитым отдыхающим нужно вакцинироваться вскоре после приезда на отдых в регион.

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. С момента ужесточения правил заселения на курортах Краснодарского края прошло более двух недель. Выиграл ли от новых мер на Кубани туристический сектор Абхазии, и как скажется на продажах направления в бархатном сезоне возвращение курортов Египта, разузнали в Ассоциации туроператоров России.

Больших выгод от ужесточения условий приема туристов на Кубани Абхазия не получила по одной единственной причине – полной загрузки популярных гостиниц и пансионатов республики, считают туроператоры. Участники рынка зафиксировали до 25% роста заявок на абхазском направлении в последние две недели, но из-за отсутствия свободных мест до фактических бронирований доходит не более 5% обращений.

"Спрос на Абхазию в сезоне-2021 был и остается очень высоким. К моменту анонсирования ужесточения требований в Краснодарском крае в Абхазии уже почти не оставалось мест в популярных объектах размещения. Поэтому увеличения продаж мы не наблюдаем, так как продавать здесь уже практически нечего", – описали ситуацию специалисты туроператора "Дельфин".

Схожую оценку дают и другие туроператоры. Так, в TUI Россия сообщили, что многие отели Абхазии уже прислали stop sale на заезды в августе. По информации туроператора "Интурист", дефицит мест на абхазских курортах фиксируется и в сентябре.

"Загрузка средств размещения в Абхазии близка к 100% до середины сентября. Известные брендовые объекты полностью загружены до начала октября", – констатировали в "Интуристе", добавив, что несколько гостиниц из-за высокого спроса повысили цены от 5% до 20%.

По данным "Русского Экспресса" с начала июля и до начала августа примерно 30% бронирований на внутреннем рынке пришлось именно на абхазское направление. Специалисты компании прогнозируют, что при хорошей погоде в октябре продажи бархатного сезона в Абхазии также будут высокими.

В компании "Мультитур" добавили, что гостиничный сектор Абхазии из-за ограниченности номерного фонда даже при всем желании не смог бы разместить всех непривитых туристов, которые потенциально могли бы приехать на отдых в Краснодарский край в августе и сентябре.

Что касается открытия прямых регулярных рейсов на курорты Египта, эксперты считают, что влияние египетского фактора на спрос на Абхазию будет минимальным в силу разных причин, в том числе и более высокой стоимости туров в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

В бархатный сезон Абхазия останется привлекательным курортным направлением для краткосрочного отдыха на три-пять дней в силу отсутствия требований о вакцинации и ПЦР-тестах на COVID-19, а также возможности въезда по внутреннему паспорту. Основным фактором, влияющим на продажи туров в Абхазию, будет погода: если на курортах республики станет прохладно и дождливо, то спрос снизится.

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