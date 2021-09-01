Вице-премьер России оценил риски повышения цен на топливо

Летом 2021 года цены на бирже побили несколько исторических рекордов, и правительство стало активно обсуждать запрет экспорта.

СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Риска повышения цен на российском рынке топлива сейчас нет, так как предпринятые правительством дополнительные меры по стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива убрали ажиотаж с биржевых торгов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он подчеркнул, что с наступлением осени ситуация должна еще больше улучшиться. По его словам, благоприятно на ситуации отразилось снижение экспорта нефти из РФ почти до нуля без фактического ввода запрета.

"Эти дополнительные меры дали то, чтобы на бирже ушел ажиотаж и цена частично скорректировалась. Поэтому я думаю, что с традиционным падением спроса с наступлением осени она будет еще более нормальной", - сказал Новак.

Биржевые и оптовые цены на топливо в России растут с конца 2020 года. Летом 2021 года цены на бирже побили несколько исторических рекордов, и правительство стало активно обсуждать запрет экспорта. Такая ситуация на топливном рынке России сложилась из-за повышенного спроса на бензин ввиду роста внутреннего туризма при закрытых границах. При этом ряд нефтеперерабатывающих заводов стоит на ремонте.