20:15 23 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.72
  • EUR85.20
Поиск

Двинянин поблагодарил Минпросвещения Абхазии за помощь в проведении выборов в Госдуму

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Выборы в Госдуму - 2021 (39)
89 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/17/1033269691.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210923/1033269217/Dvinyanin-poblagodaril-Minprosvescheniya-Abkhazii-za-pomosch-v-provedenii-vyborov-v-Gosdumu.html

Более четырнадцати тысяч избирателей проголосовало в Абхазии на выборах в Госдуму России в воскресенье 19 сентября.

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин поблагодарил министра просвещения и языковой политики Инала Габлия за содействие в организации на территории республики выборов депутатов Госдумы, об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения.

© Sputnik / Томас Тхайцук
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Абхазии

"От имени Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия и от себя лично выражаю Вам искреннюю признательность за содействие в организации на территории Абхазии выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва", – приводит слова Алексея Двинянина пресс-служба ведомства.

Посол отметил, что работники сферы образования оказали своевременную и всестороннюю помощь в подготовке выборов.

"Их накопленный опыт проведения выборов в учебных заведениях позволил грамотно выстроить цепь подготовительных мероприятий и обеспечить должную организацию работы на участках для голосования, открытых 19 сентября в Сухуме, Гудауте, Бамборе и Очамчыре", - добавил Двинянин.

В Абхазии на выборах в Госдуму России было открыто девять избирательных участков - два в Сухуме и по одному в Гагре, Пицунде, Гудауте, Бамборе, Очамчыре, Ткуарчале и Гале.

Победу по федеральному избирательному округу на всех участках в Абхазии одержала партия "Единая Россия". Всего на выборах в Госдуму в девяти участках, открытых в Абхазии, проголосовало 14549 человек. 

Темы:
Выборы в Госдуму - 2021 (39)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Flower Show: выставка цветов в Челси-2021
Артиллерия поддержала наступающие подразделения: учения "Мирная миссия 2021"
Траты Абхазии на борьбу с коронавирусом
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться