Двинянин поблагодарил Минпросвещения Абхазии за помощь в проведении выборов в Госдуму

Более четырнадцати тысяч избирателей проголосовало в Абхазии на выборах в Госдуму России в воскресенье 19 сентября.

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин поблагодарил министра просвещения и языковой политики Инала Габлия за содействие в организации на территории республики выборов депутатов Госдумы, об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения.

"От имени Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия и от себя лично выражаю Вам искреннюю признательность за содействие в организации на территории Абхазии выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва", – приводит слова Алексея Двинянина пресс-служба ведомства.

Посол отметил, что работники сферы образования оказали своевременную и всестороннюю помощь в подготовке выборов.

"Их накопленный опыт проведения выборов в учебных заведениях позволил грамотно выстроить цепь подготовительных мероприятий и обеспечить должную организацию работы на участках для голосования, открытых 19 сентября в Сухуме, Гудауте, Бамборе и Очамчыре", - добавил Двинянин.

В Абхазии на выборах в Госдуму России было открыто девять избирательных участков - два в Сухуме и по одному в Гагре, Пицунде, Гудауте, Бамборе, Очамчыре, Ткуарчале и Гале.

Победу по федеральному избирательному округу на всех участках в Абхазии одержала партия "Единая Россия". Всего на выборах в Госдуму в девяти участках, открытых в Абхазии, проголосовало 14549 человек.