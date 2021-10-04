Находившегося в розыске за убийство задержали при попытке въехать в Абхазию

Всего с начала 2021 года в пунктах пропуска через государственную границу было выявлено более 150 человек, находившихся в розыске.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Гражданина России, 1986 года рождения, находившегося в розыске за убийство, задержали при выезде из России на пропускном пункте "Адлер", об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Сотрудники Погрануправления задержали мужчину в пункте пропуска через государственную границу "Адлер". Его передали установленным порядком инициатору розыска - Главному управлению МВД России по Нижегородской области.

С начала 2021 года в пунктах пропуска через государственную границу в зоне ответственности Пограничного управления было выявлено более 150 лиц, находящееся в федеральном, международном и межгосударственном розысках.

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