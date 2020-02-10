Мнение юриста: зачем вносить поправки в закон о выборах президента Абхазии

6 февраля депутаты Парламента рассмотрели два законопроекта по внесению поправок в избирательное законодательство Абхазии. Ни один проект не был одобрен.

Нужно ли вносить ясность в закон о выборах президента, как сделать так, чтобы не повторять собственные ошибки и как можно трактовать графу "против всех", рассказал на радио Sputnik Абхазия юрист Тамаз Кецба.

Sputnik

Если не вносить поправки в статью 19 закона "О выборах президента Республики Абхазия", есть риск повторения прошлых ошибок, считает юрист Тамаз Кецба.

Закон, по его мнению, должен трактоваться однозначно и в нем не должно быть противоречий. И в первую очередь, менять нужно статью закона о втором туре выборов.

"Речь идет о том, что графа "против всех" была приплюсована к голосам второго кандидата и эти две цифры оказались в сумме больше, чем набрал победитель (Рауль Хаджимба - ред.). Полемика заключалась в том, убирать или оставлять графу "против всех". Я считаю, что графа эта очень важна, чтобы и общество, и политики, и сами кандидаты видели реальное отношение избирателей. Я думаю, что это очень показательная графа. Другое дело – насколько правильна ее трактовка, которую предложили, и с которой в итоги согласилась кассационная коллегия Верховного суда", – пояснил Кецба, объясняя решение принятое кассационной коллегией Верховного суда, которая 10 января удовлетворила жалобу экс-кандидата Алхаса Квициниа и признала повторные президентские выборы, прошедшие осенью прошлого года, недействительными.

По словам юриста, есть фактическая и юридическая сторона закона. И именно в юридической стороне он не видит абсолютной ясности. То есть там не говорится о том, каким именно образом нужно определять победителя и когда можно объявлять выборы не состоявшимися.

"Другое дело, что фактически можно было соглашаться, но с большими оговорками, – подчеркнул Кецба. – Графу "против всех" можно было считать не только в адрес одного из кандидатов, но и в адрес другого кандидата. Не только против одного, но и против другого".

Голоса против всех же, по его убеждению, – это демонстрация отношения избирателя к обоим кандидатам и фактически "никакой другой роли и функции у нее нет".

"Например, четыре тысячи проголосовали против первого кандидата, эти же четыре тысячи проголосовали против второго, – пояснил юрист. – А проголосовавших против всех оказалось мало, они не набрали критическую цифру. Четыре тысячи – серьезная цифра, десять тысяч – серьезная цифра. Это реальная оценка нашего политического класса, политических лидеров".

Прецедента нет



На сессии Парламента 6 февраля одним из главных вопросов повестки было внесение поправок в избирательное законодательство. На рассмотрение вынесли два законопроекта, разработанные депутатами Валерием Агрба и Ильей Гуния. Однако ни один проект парламентарии не приняли.

Часть депутатов считают, что вводить поправки в закон о выборах нет необходимости, так как в нем нет разночтений, и тем более было решение кассационной инстанции Верховного суда по иску Квициниа к ЦИКу. Однако, по мнению Тамаза Кецба, эти "депутаты не знакомы с абхазской судебной системой, процессуальным правом".

"У нас право не носит прецедентный характер. Решение суда не имеет силу прецедента. На самом деле, попав в такую же ситуацию, рассматривая гипотетический случай, для судей, которые будут рассматривать это дело, решение прошлого суда не имеет никакой юридической силы. Это будут новые судьи и новое дело, – отметил Тамаз Кецба. – Состоявшееся недавно решение суда по иску Квициниа к ЦИКу - по этому поводу нет даже какого-то разъяснения суда, чтобы мы могли притянуть его за уши, что это имеет обязательную силу для последующих случаев. Ничего этого нет. Другой судья будет руководствоваться личными представлениями о праве".

Изменить традициям

Тамаз Кецба отметил, что часто депутаты Народного собрания начинают вносить правки в канун парламентских и президентских выборов. Но от этой традиции пора уходить, считает он.

"Это не лучшая практика. Она говорит о незрелости наших политических акторов, депутатов Парламента, политического класса. Это не лучший вариант, когда за месяц или за два месяца в спешном порядке вносят какие-либо изменения. Кто мешает депутатам в спокойном, рутинном режиме вносить изменения? – задается вопросом юрист. – Но никто этим заниматься не будет. Все начинают потихоньку раскачивать ситуацию за полгода до выборов. История пока, к сожалению, ничему не учит".

Юрист считает, что исполнительная и законодательная власть не слышит голос народа, которому "каждый мало-мальски принципиальный вопрос в буквальном смысле приходится продавливать, использовать какие-то силовые меры воздействия".

"Например, посмотрите историю о декларировании доходов и расходов. Закон, который призван играть очень серьезную роль в обществе. Решить вопрос в спокойном режиме нам не удается. Это, мягко говоря, свидетельствует о политической ответственности наших чиновников и депутатов. Люди находятся в возбужденном состоянии. К сожалению, все это их это не прошибает. Они просыпаются только тогда, когда люди начинают вламываться, стучать кулаком по столу, требовать и так далее. Только такой язык и воспринимается. Это говорит о том, что между народом и органами государственной власти, в том числе и депутатами, нет диалога в нормальном спокойном режиме", – добавил Кецба.

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