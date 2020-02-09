Лингвистическая комиссия приступила к работе в конце января 2020 года. По графику кандидаты в президенты Абхазии могут сдать экзамены 10 и 11 февраля.

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Лингвистическая комиссия не будет ужесточать требования к кандидатам в президенты республики о владении абхазским языком, как ранее заявлялось, об этом на радио Sputnik сообщил член лингвистической комиссии, главный научный сотрудник АбИГИ Валентин Когония.

"В начале говорилось о том, что лингвистическая комиссия ужесточит требования к кандидатам. Я был автором этой идеи. В прошлом году кандидаты на пост президента неохотно разговаривали на абхазском языке во время телевизионных эфиров, несмотря на установленный Центризбиркомом регламент. Но, если судить объективно, то сейчас было бы неправильно это делать. Так как экзамены будут сдавать только два кандидата. И получается, что им пришлось бы сдавать экзамены по более ужесточенным требованиям, чем остальным", – объяснил он.

ЦИК уже зарегистрировал политическую партию "Акзаара", председателем которой является Леонид Дзапшба, и три инициативные группы, выдвинувшие в качестве кандидатов в президенты Аслана Бжания, Кана Кварчия и Адгура Ардзинба.

Пока в лингвистической комиссии ожидают только двух кандидатов – Адгура Ардзинба и Кана Кварчия. Остальные два кандидата, Аслан Бжания и Леонид Дзапшба, не будут сдавать экзамен – лингвистическая комиссия проверяла их на владение абхазским языком еще в 2014 году.

Кандидату отводится только одна попытка для сдачи экзамена. Если он не смог продемонстрировать свои знания языка, то он не имеет право продолжать участие в президентской гонке.

Перед выборами 2019 года кандидаты сдавали устный и письменный экзамен на знание национального языка. Он проходил по билетной системе. Кандидаты должны были продемонстрировать способность свободно читать, писать и изъясняться по-абхазски. Сейчас потенциальному президенту Абхазии предстоит, в том числе, на абхазском языке рассказать о себе, прочитать и пересказать своими словами политический текст, написать сочинение.

В состав лингвистической комиссии входят пять человек – это профессор Абхазского госуниверситета Алексей Касландзия, доцент Батал Хагуш, профессор АбИГИ Леонид Саманба, завкафедрой абхазской литературы АГУ, доцент Диана Аджинджал и главный научный сотрудник АбИГИ Валентин Когония.

Результат тестирования на знание абхазского языка – обязательный документ кандидатов в президенты Абхазии для представления в ЦИК. Его отсутствие или отрицательное заключение лингвистической комиссии может стать поводом для отказа кандидату в регистрации.

Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Такое решение было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году.

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