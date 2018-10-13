Спортивная суббота: самые яркие фото "Сухумского забега"

"Сухумский забег" – Run Sukhum проходил в столице 13 октября и был приурочен к 25-летию Победы и Независимости Абхазии.

С момента своего создания "Сухумский забег" стал ярким спортивным событием в республике, в Сухуме он прошел в третий раз. Желающих пробежать ту или иную дистанцию было традиционно очень много, именно по этому задолго до дня стартов все 500 мест участников были "забронированы". Главным отличием нынешнего "Сухумского забега" стало то, что он приурочен к 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

Организаторы учли все возрастные категории, пробежаться по набережной Сухума могли участники от 8 до 90 лет. На этот раз количество участников соревнований составило 500 человек.

В программе соревнований были заявлены следующие дистанции: 1 километр для детей до 12 лет, 2,5 километра – от 8 до 15 лет, 5 километров – от 14 до 90 лет, 10 километров – от 14 до 90 лет и наконец 25 километров – от 18 до 90 лет.

"Сухумский забег" состоялся в Сухуме>>

"Сухумский забег" – Run Sukhum проходил в столице 13 октября и был приурочен к 25-летию Победы и Независимости Абхазии. Медаль "Сухумского забега" символизирует юбилей победы.

Победный "марафон": "Сухумский забег" состоялся в Сухуме>>