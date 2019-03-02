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Крылья, торнадо и НЛО: на что еще похоже северное сияние в Финляндии

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© REUTERS / Alexander Kuznetsov
Каждый год тысячи гостей приезжают сюда только чтобы полюбоваться на него.

Север Финляндии – сказочная земля. Эти края не могут не удивить, например, завораживающей игрой северного сияния.

Первым суть северного сияния попытался объяснить Михаил Ломоносов: именно он подтвердил, что северное сияние имеет электрическую природу.

Большинство заряженных частиц солнечного ветра, которые добираются до Земли, отражаются. Однако некоторым все-таки удается "прорваться" в магнитное поле Земли. Эти частицы и образуют свечение, сталкиваясь с молекулами воздуха в верхней части атмосферы (примерно в 100 км над поверхностью планеты).

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© Russia Today .
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Желтый, зеленый и красный цвета возникают благодаря содержанию кислорода в воздухе, а за синие и фиолетовые оттенки отвечает азот.

При столкновении энергичных частиц плазменного слоя с верхней атмосферой происходит возбуждение атомов и молекул газов, входящих в ее состав.

Излучение возбужденных атомов в видимом диапазоне и наблюдается как полярное сияние. Спектры полярных сияний зависят от состава атмосфер планет: так, например, если для Земли наиболее яркими являются линии излучения возбужденных атомов кислорода и азота в видимом диапазоне, то для Юпитера — линии излучения водорода в ультрафиолете.

Волшебство, да и только: северное сияние в объективе>>

Самые яркие и запоминающиеся кадры северного сияния - в фотоленте Sputnik.



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Крылья, торнадо и НЛО: на что еще похоже северное сияние в Финляндии
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