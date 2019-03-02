Крылья, торнадо и НЛО: на что еще похоже северное сияние в Финляндии

Первым суть северного сияния попытался объяснить Михаил Ломоносов: именно он подтвердил, что северное сияние имеет электрическую природу.
Большинство заряженных частиц солнечного ветра, которые добираются до Земли, отражаются. Однако некоторым все-таки удается "прорваться" в магнитное поле Земли. Эти частицы и образуют свечение, сталкиваясь с молекулами воздуха в верхней части атмосферы (примерно в 100 км над поверхностью планеты).
Желтый, зеленый и красный цвета возникают благодаря содержанию кислорода в воздухе, а за синие и фиолетовые оттенки отвечает азот.
При столкновении энергичных частиц плазменного слоя с верхней атмосферой происходит возбуждение атомов и молекул газов, входящих в ее состав.
Излучение возбужденных атомов в видимом диапазоне и наблюдается как полярное сияние. Спектры полярных сияний зависят от состава атмосфер планет: так, например, если для Земли наиболее яркими являются линии излучения возбужденных атомов кислорода и азота в видимом диапазоне, то для Юпитера — линии излучения водорода в ультрафиолете.
Волшебство, да и только: северное сияние в объективе>>
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