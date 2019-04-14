Керамический труд: как создаются скульптуры Марии Делба

Мария Делба поступила в Сухумское художественное училище и начала профессионально заниматься керамикой. То, как мастерица создает свои скульптуры, смотрите в фотоленте Sputnik.

Любовь к керамике у Марии Делба появилась еще в детстве, не воспринимая увлечение серьезно, она получила образование экономиста и продолжила работу в этой сфере. Но в свободное от работы время она посвящала лепке из папье-маше, и создавала небольшие керамические изделия. все изменилось после переезда в Абхазию. Мария стала обучаться керамике профессионально, и создавать серьезные керамические работы.

К серьезным работам мастерица относит свою скульптуру "борьба с обстоятельствами". Небольшая человеческая фигура, по плечи перетянутая колючей проволокой. Скульптура сделана в темных тоннах, лицо смотрит вверх и выделяется светлым цветом. Работа Марии символизирует взгляд в будущее и надежду на лучшее, несмотря на постоянную борьбу с обстоятельствами.

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Первая выставка Марии прошла в день 50летия сухумского художественного училища. Министр Культуры Эльвира Арсалия купила несколько работ мастерицы. Марии запомнилась выставка, а покупку министра восприняла, как комплимент.

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В прошлом году Мария Делба приняла участие на международном фестивале керамике в Алтае. Ее скульптура "борьба с обстоятельствами" стала лучшей и в качестве приза мастерица получила возможность принять бесплатное участие на фестивале "фарфоровая сказка Алтая".