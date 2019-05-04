Завораживающая красота: Ниагарский водопад при свете дня и ночью

Ниагара - самый мощный водопад в Северной Америке, чья красота и величественность привлекает множество туристов со всего мира.

Ниагарский водопад представляет собой комплекс водопадов на реке Ниагаре, которые отделяют американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио.

Высота Ниагары составляет 53 метра, в суммарная ширина всех водопадов превышает километр.

Ниагарский водопад появился несколько тысяч лет назад, когда образовавшиеся при таянии ледника потоки воды промыли себе глубокое ущелье.

Название знаменитого водопада происходит из языка живших здесь индейцев - ирокезов. По разным версиям, оно означает "разделяющий пополам" или "гремящая вода".

Ежегодно Ниагарский водопад посещают миллионы туристов со всех уголков мира.

Уже много лет Ниагарский водопад традиционно входит в разнообразные рейтинги самых красивых мест.

При этом ученые предполагают, что Ниагарский водопад прекратит свое существование примерно через 50 лет.

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