"Совы" и "Стрижи": кадры открытия форума "Армия-2019"

Пятый международный военно-технический форум "Армия-2019" пройдет с 25 по 30 июня в парке "Патриот" Московской области, на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.

Международный военно-технический форум "Армия-2019" призван показать возможности российской военной техники в воздухе, на земле и воде.

Открыл форум "Армия-2019" министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу. Обращаясь к участникам и гостям форума, глава российского военного ведомства обратил внимание на тот факт, что оборонно-промышленный комплекс России динамично развивается, несмотря на антироссийские санкции Запада.

В преддверии форума экспертная группа технополиса "ЭРА" рассмотрела более 370 проектов, треть из них участвует в экспозиции. Многие технологические решения впервые представлены в разработках военного и двойного назначения.

Так, посетителям форума показали военный беспилотник в виде полярной совы, который весит пять килограммов и может проводить в воздухе до 40 минут.

Совы не то, чем кажутся": необычные "пернатые" беспилотники показали на "Армии-2019">>

Гости форума могут совершить виртуальную прогулку по территории технополиса "ЭРА" в реальном времени посредством VR-прогулки и трансляции изображения на видеостену.

МИА "Россия сегодня" - официальное информационное агентство форума "Армия-2019".