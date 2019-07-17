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Ангела Меркель: взгляд в прошлое

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© AFP 2019 / Stefan Kiefer/ DPA
Министр по делам семьи Ангела Меркель на 42-ом Международном молодежном фестивале в Германии, 1992 год .

17 июля канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнилось 65 лет.

Ангела Меркель - единственный лидер в Евросоюзе, который находится у власти уже 14 лет.

Ее политическая карьера началась в уже не существующей стране - Германской Демократической Республике, а продолжилась — в объединенной Германии, которую в мире сегодня многие символизируют именно с образом Меркель.

Сейчас ее карьера движется к закату, но вряд ли кто-то способен повторить ее уникальный путь в политике.

День рождения канцлер Германии отмечает не в самой лучшей форме: за последний месяц она пережила несколько приступов непроизвольной дрожи, а ее оппоненты требуют, чтобы политик прошла медицинское освидетельствование.

Главные вехи в жизни и карьере Меркель - в фотоленте Sputnik.

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