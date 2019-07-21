22:17 21 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.87
  • EUR70.79
Поиск
Фото

Война, море и любимые женщины: каким мы запомнили Хемингуэйя

Получить короткую ссылку
11 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Эрнест Хемингуэй. 1957 год. Автор фото Юсуф Карш.
  • Эрнест Хэмингуэй
  • Эрнест Хэмингуэй
  • Эрнест Хэмингуэй
© Sputnik / Лев Иванов
Эрнест Хемингуэй. 1957 год. Автор фото Юсуф Карш.

21 июля исполнилось 120 лет со дня рождения лауреата Нобелевской премии, американского писателя Эрнеста Хемингуэйя.

21 июля 1899 года родился один из классиков литературы ХХ века, американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, Эрнест Хемингуэй.

Писательский успех пришел к Хемингуэю в 1926 году после выхода в свет "И восходит солнце" — романа о "потерянном поколении" молодых людей, живших во Франции и Испании 1920-х годов.

В 1927 году вышел сборник рассказов "Мужчины без женщин", а в 1933 — "Победитель не получает ничего", которые закрепили успех Хемингуэя в литературе.

Большинству же Хемингуэй стал памятен своим романом "Прощай, оружие!", который имела в США небывалый успех. Нобелевскую премию по литературе писатель получил за философскую повесть "Старик и море".

Sputnik предлагает вспомнить эпизоды из жизни знаменитого писателя.

Читайте также:



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Война, море и любимые женщины: каким мы запомнили Хемингуэйя
Экипаж корабля Союз МС-13 перешёл на борт МКС — видео
Стыковка завершена: видео встречи нового экипажа на МКС
Ученья свет: где, как и на кого хотят учиться читатели Sputnik
Соцсети
Sputnikabkhazia