Война, море и любимые женщины: каким мы запомнили Хемингуэйя

21 июля 1899 года родился один из классиков литературы ХХ века, американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, Эрнест Хемингуэй.

Писательский успех пришел к Хемингуэю в 1926 году после выхода в свет "И восходит солнце" — романа о "потерянном поколении" молодых людей, живших во Франции и Испании 1920-х годов.

В 1927 году вышел сборник рассказов "Мужчины без женщин", а в 1933 — "Победитель не получает ничего", которые закрепили успех Хемингуэя в литературе.

Большинству же Хемингуэй стал памятен своим романом "Прощай, оружие!", который имела в США небывалый успех. Нобелевскую премию по литературе писатель получил за философскую повесть "Старик и море".

Sputnik предлагает вспомнить эпизоды из жизни знаменитого писателя.

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