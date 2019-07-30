Окурить и ограбить: сбор горного меда

На абхазских пасеках начинается летний сезон медосбора. Чтобы показать, как абхазские пчеловоды добывают горный мед, мы посетили пасеку в Рицинском парке.

Пчеловодство в Абхазии сегодня не распространенный промысел. Редкость, когда профессиональный пасечник передает свое мастерство по наследству, но на пасеке в ущелье реки Бзыбь абхазские пчеловоды вот уже 50 лет продолжают дело своих отцов.

На этой пасеке около 150 ульев. За летний сезон один улей может дать 20-25 килограмм меда. Если природа позволит собрать мед за сезон два раза, тогда один улей даст около 40 килограмм.

В Абхазии пасеки встречаются как в прибрежных зонах, так и в горах. Цветущих территорий в Абхазии более 300 000 гектаров: каштаны, акации, цитрусовые, фруктовые деревья.

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