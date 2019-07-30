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Окурить и ограбить: сбор горного меда

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  • Сбор меда в Абхазии
  • Медовые соты на пасеке в ущелье реки Бзыбь в Абхазии.
  • Сбор меда в Абхазии
  • Сбор меда в Абхазии
  • Сбор меда в Абхазии
  • Окуриватель на пасеке в ущелье реки Бзыбь в Абхазии.
  • Сбор меда в Абхазии
  • Сбор меда в Абхазии
  • Сбор меда в Абхазии
  • Сбор меда в Абхазии
  • Сбор меда в Абхазии
  • Сбор меда в Абхазии
  • Сбор меда в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Чем дальше от городской черты, тем качественнее мед, уверены пасечники. По их словам, чаще бзыбский мед покупают как основу лекарств.

На абхазских пасеках начинается летний сезон медосбора. Чтобы показать, как абхазские пчеловоды добывают горный мед, мы посетили пасеку в Рицинском парке.

Пчеловодство в Абхазии сегодня не распространенный промысел. Редкость, когда профессиональный пасечник передает свое мастерство по наследству, но на пасеке в ущелье реки Бзыбь абхазские пчеловоды вот уже 50 лет продолжают дело своих отцов.

На этой пасеке около 150 ульев. За летний сезон один улей может дать 20-25 килограмм меда. Если природа позволит собрать мед за сезон два раза, тогда один улей даст около 40 килограмм.

В Абхазии пасеки встречаются как в прибрежных зонах, так и в горах. Цветущих территорий в Абхазии более 300 000 гектаров: каштаны, акации, цитрусовые, фруктовые деревья.

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Теги:
мед, Абхазия


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