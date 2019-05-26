Пчелиный дом: как "загнать" пчел в новый улей

Житель Сухума Аляс Нанба показал, как переселить пчел в искусственный улей в период их роения.

Дикий улей — это естественное место обитания диких пчел. Строят они его зачастую сами и располагают на деревьях, в расщелинах, пещерах и даже под землей.

© Sputnik Томас Тхайцук Ароматное золото Абхазии. День на пасеке

Роение пчел – это процесс создания новых пчелиных семей. Во время репродуктивного сезона одна из маток и часть рабочих пчел собираются в колонию и пытаются покинуть родной улей. Они улетают для того, чтобы обосноваться на новом месте.

Перед началом размножения пчелы, которые разведывают местность, ищут место для жилья. Когда они находят подходящие варианты, рой вылетает и выбирает из них самый подходящий.

Пчелы делятся на три основных типа: матка, рабочие пчелы и трутни. Матка отвечает за размножение. В определенный момент она покидает улей и спаривается, затем возвращается обратно и откладывает яйца до самого конца жизни.

Если вы хотите переместить дикий улей в искусственный, лучше всего заниматься этим ранней весной. В этот момент расплод у добытчиков меда небольшой, а при их переселении очень легко его потерять. Достаньте соты из дикого улья и переместите их туда, где будет располагаться ваша пасека.

Медовый "фокус": как развлекают отдыхающих в Абхазии>>

Чтобы зафиксировать в улье соты с медом, пчелы выделяют воск, которым пользуются как строительным материалом.