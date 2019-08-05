Пять лет без Стенина: подборка работ фотокорреспондента

Фотокорреспондент Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года в окрестностях города Снежное Донецкой области в результате обстрела автоколонны украинскими военнослужащими.

Андрей Стенин отправил последние снимки с Донбасса в редакцию 5 августа 2014 года. На следующий день он погиб.

Андрей Стенин пропал при выполнении редакционного задания в начале августа 2014 года в окрестностях города Снежное Донецкой области, где украинские силовики проводили спецоперацию против ополчения.

По данным Следственного комитета России, журналист погиб в результате обстрела автоколонны украинскими военнослужащими 6 августа около села Рассыпное. Вместе с ним погибли сотрудники информационного сайта icorpus.ru Сергей Коренченков и Андрей Вячало. Всего в те дни около Рассыпного погибли два десятка ополченцев и мирных жителей.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Стенин награжден орденом Мужества РФ посмертно.

Силовая операция против недовольных госпереворотом жителей Донбасса длится больше года. На переговорах 12 февраля были достигнуты договоренности о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений, внесении в конституцию Украины изменений о децентрализации власти, а также о закреплении особого статуса "отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

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