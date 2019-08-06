Жевание листьев коки и оленьи упряжки: будни и праздники коренных народов мира

Общая численность коренных народов на Земле составляет примерно 370 миллионов человек. Они живут более чем в 90 странах и представляют множество языков и культур.

В России коренными малочисленными народами признаются народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие на территории страны менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями. Таких в России 47 этносов, где выделяются 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.

Декларация о правах коренных народов была принята 13 сентября 2007 года. Документ признает право коренных народов на соблюдение и возрождение своих культурных традиций и обычаев, создание своей системы образования, а также право на земли, территории и ресурсы.

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