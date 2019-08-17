Салки, "ручеек" и пионерлагеря: как проводили лето советские дети

Близится конец лета, а вместе с ним заканчиваются летние каникулы, которые с большим нетерпением ждали дети.

А как проводили лето дети в СССР? Дети в Советском Союзе не чувствовали себя ни на йоту менее счастливыми, проводя время с друзьями во дворе, а не в соцсетях.

Общение во дворе заменяло детям в Советском Союзе соцсети, а походы в кино - просмотр видео на Youtube. Никто при этом не чувствовал себя несчастным, проводя время на улице с друзьями или отдыхая по путевке в пионерлагере.

А еще советские школьники часто гостили у родственников в деревне, где могли купаться в речке и проводить время на свежем воздухе. Для тех, кто оставался в городе, тоже были свои развлечения помимо подвижных игр во дворах — кино, цирк и танцы.

Смотрите в фотоленте Sputnik, как проводили лето дети в СССР.

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