Красное и черное: лучшие наряды Венецианского кинофестиваля

Ежегодно с конца августа по начало сентября Венеция становится центром мирового кинематографа. В эти дни в итальянском городе проходит один из самых престижных международных фестивалей кино.
Однако взгляды поклонников прикованы не только к фильмам, но и к нарядам гостей и участников фестиваля. Какие платья вызвали восторг у окружающих, а какие лишь недоумение, смотрите в фотоленте.
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