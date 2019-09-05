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Mr. Bad Guy: памяти Фредди Меркьюри

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© AP Photo.
Настоящее имя артиста — Фаррух Балсара. Его родители — Боми и Джер — были парсами (последователями учения Зороастра).

Пятого сентября 2019 года исполняется 73 года со дня рождения вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри.

Фредди Меркьюри, британский певец и музыкант парсийского происхождения, автор песен и вокалист рок-группы Queen, родился в Занзибаре в 1946 году.

Группу Queen Меркури вместе с Брайаном Мэйем, Роджером Тейлором и Джоном Диконом основал в 1970-м году.

Согласно опросу "Би-би-си", проведенному в 2002 году, Фредди Меркьюри занял 58-е место в списке "100 величайших британцев". В 2008-м году журнал Rolling Stone поставил его на 18-е место в списке "100 величайших вокалистов всех времен по версии журнала Rolling Stone". Альбом Queen "Greatest Hits" является самым продаваемым альбомом в Великобритании, в США ему восемь раз был присвоен статус "платинового".

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В Сети появилось видео с ранее неизданной песней Фредди Меркьюри
Теги:
Фредди Меркьюри (Фаpух Булсара)


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