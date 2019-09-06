Sputnik недели: День знаний, ураган Дориан и политические протесты в Индии

Текущая неделя выдалась богатой на культурные события. В Москве завершился традиционный фестиваль "Спасская Башня". В этом году в нем приняли участие 30 военных оркестров из 12 стран. В Брюсселе сторонники здорового образа жизни решили совместить полезное с веселым и провели красочный забег.

На 2 сентября пришелся в этом году День знаний. В первый класс в Абхазии пошли почти три тысячи первоклашек, их приняли 155 школ. В республике к новому учебному году открыли несколько новых школ, в том числе и в селе Ачгуара. Раньше ученики сельской школы обучались в обычном частном доме. Теперь более 100 человек будут учиться в просторных классах, устраивать концерты в актовом зале и обедать в современной столовой. Всего школа рассчитана на 300 человек.

Новости поступали и из космоса. Российский космонавт Александр Скворцов включил робота "Федора", "ждущего" в корабле "Союз МС-14" своего возвращения на Землю, а астронавт Ник Хейг опубликовал пугающее фото урагана Дориан в своем твиттере.