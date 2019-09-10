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Новый облик Земли: загрязненные реки и тающие ледники

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Изменения цвета речных вод при добыче угля.

Немец Том Хаген показал ландшафты, которые неузнаваемо изменились из-за человеческой деятельности.

Фотограф из Мюнхена путешествует по всему миру, чтобы снимать тающие ледники, горные работы, пересохшие русла и многое другое.

Красочные снимки, похожие на полотна абстракционистов, — это живое свидетельство того, как Земля необратимо теряет свой естественный облик.

Фотограф использует квадрокоптеры, небольшие вертолеты, самолеты и даже воздушные шары, чтобы добраться в нужное место.

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Теги:
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Новый облик Земли: загрязненные реки и тающие ледники
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