Новый облик Земли: загрязненные реки и тающие ледники

Фотограф из Мюнхена путешествует по всему миру, чтобы снимать тающие ледники, горные работы, пересохшие русла и многое другое.
Красочные снимки, похожие на полотна абстракционистов, — это живое свидетельство того, как Земля необратимо теряет свой естественный облик.
Фотограф использует квадрокоптеры, небольшие вертолеты, самолеты и даже воздушные шары, чтобы добраться в нужное место.
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