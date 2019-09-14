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Цветет и пахнет: растительный рай Сухумского ботсада

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  • Ботанический сад.
  • Магнолия.
  • Ботанический сад.
  • Весенние цветения
  • Бамбук
  • Срубленная секвойя в ботаническом саду
  • Магнолия
© Sputnik / Томас Тхайцук
История Сухумского ботанического сада берет свое начало в 30-х годах XIX века.

Ботанический сад Института ботаники Академии Наук Абхазии — уникальная достопримечательность Сухума. Это один из старейших ботанических садов мира.

История Сухумского ботанического сада берет свое начало в 30-х годах XIX века. Он расположился на месте аптекарского огорода, заложенного лекарем Сухумского военного гарнизона, ссыльным польским революционером, студентом медицинского факультета Владиславом Багриновским.

Ботанический сад
© Sputnik / Томас Тхайцук
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На ухоженный сад лекарственных растений обратил внимание начальник Черноморской линии укрепления Николай Раевский. При его содействии сад в 1840 году перешел на попечение казны военного ведомства под названием "Сухумский военно-ботанический сад", и Владислав Багриновский стал его первым заведующим. 

В 40-е годы XIX века в саду был высажен первый чайный куст, полученный из Никитского ботанического сада (Крым), первые растения лимонов и апельсинов. В 1972 году ему был присвоен статус научно-исследовательского института.

С годами Ботанический сад приобрел большую популярность. До начала грузино-абхазской войны в Ботаническом саду было собрано около 5000 видов, форм и сортов растений со всего земного шара. Среди коллекции есть уникумы, которые являются исчезающими видами на их родине, где они растут в естественных условиях.

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Теги:
Абхазия, Сухум, Сухумский ботанический сад


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