Цветет и пахнет: растительный рай Сухумского ботсада

Ботанический сад Института ботаники Академии Наук Абхазии — уникальная достопримечательность Сухума. Это один из старейших ботанических садов мира.

История Сухумского ботанического сада берет свое начало в 30-х годах XIX века. Он расположился на месте аптекарского огорода, заложенного лекарем Сухумского военного гарнизона, ссыльным польским революционером, студентом медицинского факультета Владиславом Багриновским.

На ухоженный сад лекарственных растений обратил внимание начальник Черноморской линии укрепления Николай Раевский. При его содействии сад в 1840 году перешел на попечение казны военного ведомства под названием "Сухумский военно-ботанический сад", и Владислав Багриновский стал его первым заведующим.

В 40-е годы XIX века в саду был высажен первый чайный куст, полученный из Никитского ботанического сада (Крым), первые растения лимонов и апельсинов. В 1972 году ему был присвоен статус научно-исследовательского института.

С годами Ботанический сад приобрел большую популярность. До начала грузино-абхазской войны в Ботаническом саду было собрано около 5000 видов, форм и сортов растений со всего земного шара. Среди коллекции есть уникумы, которые являются исчезающими видами на их родине, где они растут в естественных условиях.

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