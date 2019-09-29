Гения не стало: мэтр кинематографа Марк Захаров на фото

Утром 28 сентября не стало выдающегося советского и российского режиссера театра и кино - Марка Захарова.

Классик искусства умер в больнице от повторного воспаления легких. Организм не выдержал - Захаров умер, не дожив 15 дней до своего 86-летия.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. Его отец работал учителем физкультуры, мать - преподавала в детских драмкружках.

После школы будущий режиссер пошел в ГИТИС, по завершении учебы играл в театре в Перми. Там же поставил первые спектакли.

Женился Захаров тоже в Перми, в браке родилась дочь, которая стала актрисой.

В 1959-м вернулся в Москву. Перед тем, как стать директором "Ленкома", успел поменять несколько театров, и в 1973 "осел" в Московском театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года — "Ленком").

В списке его самых успешных работ - спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось". Многие ленты Захарова, среди которых "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.

Известный режиссер будет похоронен во вторник на Новодевичьем кладбище.

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