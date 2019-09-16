Беличьи мечты и пингвины-фигуристы: самые забавные снимки дикой природы

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Путин пригласил Хаджимба на празднование Дня Победы в Москве Президент России направил приглашение главе Абхазии Раулю Хаджимба принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. 68

Отношения с перчинкой: Абхазия покоряет Италию аджикой Трехсторонний протокол о намерениях между диппредставительством Абхазии в Италии, администрацией Сухума и мэрией города Диаманте был подписан на "Международном фестивале перца", который проходил с 11 по 15 сентября в Диаманте. 303