Беличьи мечты и пингвины-фигуристы: самые забавные снимки дикой природы

Comedy Wildlife Photography Awards - конкурс самых смешных фотографий животных. На ежегодный конкурс прислали несколько тысяч фоторабот, из которых жюри отобрали самые удачные.
Самые веселые и нетипичные фотографии дикой природы финалистов фотоконкурса смотрите в фотоленте Sputnik.
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