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Беличьи мечты и пингвины-фигуристы: самые забавные снимки дикой природы

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Снимок Oh My американского фотографа Harry M. Walker, вошедший в список финалистов конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019.

Организаторы ежегодного конкурса Comedy Wildlife Photography Awards, в котором выбирают самые забавные фотографии дикой природы, назвали финалистов 2019 года.

Comedy Wildlife Photography Awards - конкурс самых смешных фотографий животных. На ежегодный конкурс прислали несколько тысяч фоторабот, из которых жюри отобрали самые удачные. 

Самые веселые и нетипичные фотографии дикой природы финалистов фотоконкурса смотрите в фотоленте Sputnik.

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Беличьи мечты и пингвины-фигуристы: самые забавные снимки дикой природы
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