Отголосок трагедии: Полесский радиационный заповедник в Белоруссии

Полесский радиационный заповедник в Белоруссии был организован 18 июля 1988 года в белорусской части зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Заповедник создали на территории трех наиболее пострадавших от аварии районов Гомельской области — Брагинского, Наровлянского и Хойникского.

До аварии на этой земле проживало более 22 тысяч жителей. Сейчас покинутыми остаются 96 покинутых населенных пунктов.

Заповедник создали с целью радиобиологических и экологических исследований, а также особый интерес он представляет для биологов, которые имеют возможность изучать дикую природы, не подвергающуюся вмешательству человека.

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