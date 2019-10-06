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Отголосок трагедии: Полесский радиационный заповедник в Белоруссии

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© Sputnik / Dmitriy Vinogradov
Предупреждающая табличка на контрольно-пропускном пункте при въезде в 30-километровую зону отчуждения в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике в Гомельской области Республики Беларусь.

Полесский радиационный заповедник в Белоруссии был организован 18 июля 1988 года в белорусской части зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Заповедник создали на территории трех наиболее пострадавших от аварии районов Гомельской области — Брагинского, Наровлянского и Хойникского.

До аварии на этой земле проживало более 22 тысяч жителей. Сейчас покинутыми остаются 96 покинутых населенных пунктов.

Заповедник создали с целью радиобиологических и экологических исследований, а также особый интерес он представляет для биологов, которые имеют возможность изучать дикую природы, не подвергающуюся вмешательству человека.

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Отголосок трагедии: Полесский радиационный заповедник в Белоруссии
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