Скачки, поло и аимцакиача: спортивные состязание на Мыкуашта

В честь 26-й годовщины Победы и Независимости в Отечественной войне Народа Абхазии 6 октября в селе Мыку состоялись конноспортивные соревнования.

Скачки собрали в Мыкуашта собрали конников из сел Очамчырского района, из Сухума, Гудауты, Гагры и Пицунды.

Абхазские конноспортивные соревнования можно считать уникальными. В республике сохранились традиционные виды состязаний – метание дротика, рубка, поло на коне (ачылампыл) и джигитовка.

В этом году на Мыкуашта разыграли призы сразу трех президентов Абхазии: Владислава Ардзинба, Сергея Багапш и Рауля Хаджимба. Еще два приза от Администрации села Мыку и Администрации Очамчырского района.

На этот раз в Мыкуашта провели соревнования по стрельбе из лука, а также по абхазским народным играм аимцакиача. Соревнования по стрельбе из лука последние годы становятся практически бессменным спутником конно-спортивных состязаний.

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