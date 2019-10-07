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Скачки, поло и аимцакиача: спортивные состязание на Мыкуашта

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Традиционные конноспортивные состязания прошли в селе Мыку.

В честь 26-й годовщины Победы и Независимости в Отечественной войне Народа Абхазии 6 октября в селе Мыку состоялись конноспортивные соревнования.

Скачки собрали в Мыкуашта собрали конников из сел Очамчырского района, из Сухума,  Гудауты, Гагры и Пицунды.

Абхазские конноспортивные соревнования можно считать уникальными. В республике сохранились традиционные виды состязаний – метание дротика, рубка, поло на коне (ачылампыл) и джигитовка.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Дерби по-абхазски: конно-спортивные состязания прошли на Мыкуаште

В этом году на Мыкуашта разыграли призы сразу трех президентов Абхазии: Владислава Ардзинба, Сергея Багапш и Рауля Хаджимба. Еще два приза от Администрации села Мыку и Администрации Очамчырского района.

На этот раз в Мыкуашта провели соревнования по стрельбе из лука, а также по абхазским народным играм аимцакиача. Соревнования по стрельбе из лука последние годы становятся практически бессменным спутником конно-спортивных состязаний.

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Теги:
День Победы и независимости Абхазии, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Абхазия, скачки


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Скачки, поло и аимцакиача: спортивные состязание на Мыкуашта
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