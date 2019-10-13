Смертельный "Хагибис" в Японии: последствия тайфуна

12 октября на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу обрушился тайфун "Хагибис". Давление в его центре составляло 945 гектопаскалей, сила ветра - до 45 метров в секунду, при порывах - до 65.

В результате тайфуна пострадало 170 человек, погибли 25 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Приказы об эвакуации трех миллионов человек в нескольких префектурах (в том числе Токио, Канагава, Ниигата, Фукусима, Гумма, Тиба) остаются в силе.

В 12 префектурах, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин города, но и для всех 23 центральных районов.

В результате сильных порывов ветра произошли многочисленные обрывы линий электропередачи. отключение электроэнергии произошло более чем в 376 тысячах домов.

В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Этого достаточно, чтобы перевернуть грузовик, повалить деревья и опоры линий электропередачи. Более чем 370 домов остались без электричества.

Сегодня в Токио возобновилось движение метро и поездов. Нормализация внутренних авиаперелетов ожидается к понедельнику, международные авиарейсы возобновлены, но наблюдаются задержки.

В спасательных работах принимают участие около 27 тысяч военных.

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