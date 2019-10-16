На коне: первые лица, любящие верховую езду

Президенты, губернаторы, первые лица государств, а также королева и первая леди, любящие прокатиться верхом в фотоленте Sputnik.

Верховая езда - один из видов любительского спорта или досуга. Верховая езда также используется с лечебной целью, такое лечение называется иппотерапией.

В профессиональном конном спорте верховая езда делится на отдельные дисциплины, такие как скачки, выездка, конкур, троеборье, джигитовка, вольтижировка.

Занятия верховой ездой, да и просто конные прогулки с древних времен один из традиционных "королевских" способов проведения досуга.

Не брезгуют ездой на лошадях и первые лица современных государств.

Читайте также: