На коне: первые лица, любящие верховую езду

Верховая езда - один из видов любительского спорта или досуга. Верховая езда также используется с лечебной целью, такое лечение называется иппотерапией.
В профессиональном конном спорте верховая езда делится на отдельные дисциплины, такие как скачки, выездка, конкур, троеборье, джигитовка, вольтижировка.
Занятия верховой ездой, да и просто конные прогулки с древних времен один из традиционных "королевских" способов проведения досуга.
Не брезгуют ездой на лошадях и первые лица современных государств.
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