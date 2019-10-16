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На коне: первые лица, любящие верховую езду

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© AFP 2019 / Str / KCNA via KNS
Северокорейский лидер Ким Чен Ын скачет на лошади во время снегопада на горе Паекту

Президенты, губернаторы, первые лица государств, а также королева и первая леди, любящие прокатиться верхом в фотоленте Sputnik.

Верховая езда - один из видов любительского спорта или досуга. Верховая езда также используется с лечебной целью, такое лечение называется иппотерапией.

В профессиональном конном спорте верховая езда делится на отдельные дисциплины, такие как скачки, выездка, конкур, троеборье, джигитовка, вольтижировка.

Занятия верховой ездой, да и просто конные прогулки с древних времен один из традиционных "королевских" способов проведения досуга.

Не брезгуют ездой на лошадях и первые лица современных государств.

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президенты, лошади


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