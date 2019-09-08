На "коне": как избиратель из Чечни приехал на выборы президента Абхазии

Вахит Керимов приехал на выборы президента Абхазии на любимом виде транспорта – на мотоцикле.

Необычный избиратель в экипировке и в каске не мог не обратить на себя внимание журналистов и наблюдателей от штабов. Очевидцы стали просить его вместе сфотографироваться.

"Приехал из Чеченской Республики на байке. Настроение хорошее. Главное - идем на выборы. Владислав Григорьевич говорил, что выборы – святое. Выбор должен быть. В Абхазии плохих людей нет, поэтому будем надеяться на хорошее. Хотелось бы, чтобы все было лучше, потому что народ Абхазии заслужил этого", – сказал он.

Второй тур выборов президента был назначен, так как по итогам первого выявить победителя не удалось – ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

Действующий президент Рауль Хаджимба набрал 24,83%, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа - 22,91% голосов избирателей.

Избранным президентом по итогам второго тура считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей.

При этом в выборах должно принять участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей.

Если пункт "против всех" наберет наибольшее число голосов, то выборы будут признаны несостоявшимися и будет назначено новое голосование.

Подробнее о ходе президентской гонки в Абхазии читайте в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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