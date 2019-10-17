Лохматые, зубастые и многоногие: победители Wildlife Photographer of the Year 2019

Ежегодный фотоконкурс, организованный Британским Музеем естествознания, традиционно собрал лучшие фотографии дикой природы со всего мира.

Фотоконкурс проходит ежегодно. Участие в нем могут принять все желающие.

В 2019 году было подано боле 48 тысяч заявок из 100 стран.

Первое место за самый выдающийся снимок природы получил фотограф из Китая Йонкинг Бао за фотографию под названием "Moment". На снимке изображено нападение тибетской лисы на сурка.

Другую награду — в номинации молодых фотографов — получил 14-летний Круз Эрдман за снимок "Ночной блеск". Это изображение рифового кальмара, сделанное во время погружения в проливе Лембе в Индонезии.

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