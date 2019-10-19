18:05 19 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.95
  • EUR71.13
Поиск
Фото

Будни тюрьмы, где отбывает заключение убийца Джона Леннона

Получить короткую ссылку
18 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© AFP 2019 / Emmanuel Dunand
Вид на самую крупную в мире исправительную колонию Райкерс в пригороде Нью-Йорка, США.
Sputnik Абхазия

Среди самых известных заключенных тюрьмы Нью-Йорка — убийца Джона Леннона Марк Чепмен, ныне покойный рэпер Тупак Шакур, бывший директор МВФ Доминик Стросс-Кан и другие.

Городской совет Нью-Йорка 18 октября одобрил план стоимостью более 8,7 миллиарда долларов, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс к 2026 году. Причиной стали многочисленные нарушения и злоупотребления администрацией и надзирателями тюрьмы.

Вместо тюрьмы-острова в мегаполисе построят целых четыре новых исправительных учреждения: в Бруклине, Квинсе, Бронксе и на Манхэттене. Такое решение уже вызвало недовольство местных жителей.

Жизнь в городе Алеппо
© Sputnik / Михаил Алаеддин
Бывшая тюрьма снова стала школой: дети на севере Алеппо возобновили учебу

Тюрьма Райкерс была открыта в 1932 году. Сейчас на острове находятся десять тюрем, школы, игровые площадки, часовни, спортзалы, магазины, парикмахерские, хлебопекарня, электростанция, автобусный парк и даже автомойки. Содержание тюрьмы обходится американским налогоплательщикам в 860 миллионов долларов в год.

Интересно, что с 1965 года в главной столовой тюремного комплекса висел рисунок Сальвадора Дали, который тот написал как извинение заключенным за то, что не смог присутствовать у них на лекции по искусству, как обещал. В 1981 году рисунок перевесили в холл. В марте 2003 года он был заменен на подделку, а оригинал украден. Трое из четырех обвиняемых по этому делу признали себя виновными, однако оригинал так и не был найден.

Смотрите в фотоленте кадры из самого крупного исправительного учреждения мира, где отбывают наказание около десяти тысяч преступников.

Смотрите также:

Теги:
тюрьмы, Джон Леннон


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Будни тюрьмы, где отбывает заключение убийца Джона Леннона
Дом куклы Барби в натуральную величину
Почуствуй себя Барби: в Малибу сдают в аренду кукольный дом
Состояние экономики Абхазии
Кризис в цифрах: ЦСИ проанализировал состояние экономики Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia