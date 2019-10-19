Будни тюрьмы, где отбывает заключение убийца Джона Леннона

Городской совет Нью-Йорка 18 октября одобрил план стоимостью более 8,7 миллиарда долларов, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс к 2026 году. Причиной стали многочисленные нарушения и злоупотребления администрацией и надзирателями тюрьмы.

Вместо тюрьмы-острова в мегаполисе построят целых четыре новых исправительных учреждения: в Бруклине, Квинсе, Бронксе и на Манхэттене. Такое решение уже вызвало недовольство местных жителей.

Тюрьма Райкерс была открыта в 1932 году. Сейчас на острове находятся десять тюрем, школы, игровые площадки, часовни, спортзалы, магазины, парикмахерские, хлебопекарня, электростанция, автобусный парк и даже автомойки. Содержание тюрьмы обходится американским налогоплательщикам в 860 миллионов долларов в год.

Интересно, что с 1965 года в главной столовой тюремного комплекса висел рисунок Сальвадора Дали, который тот написал как извинение заключенным за то, что не смог присутствовать у них на лекции по искусству, как обещал. В 1981 году рисунок перевесили в холл. В марте 2003 года он был заменен на подделку, а оригинал украден. Трое из четырех обвиняемых по этому делу признали себя виновными, однако оригинал так и не был найден.

Смотрите в фотоленте кадры из самого крупного исправительного учреждения мира, где отбывают наказание около десяти тысяч преступников.

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