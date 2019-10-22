Лето на бис: "бархатный" сезон в Абхазии

Осень в самом разгаре, но в Абхазии даже к концу октября она радует по-летнему знойным солнцем и теплым морем.

Осень в Абхазии называют "бархатным" сезоном. И не зря. На улице уже не так жарко, как летом, но очень тепло. Средняя температура днем достигает +23°С, а ночью +14°С.

Понежиться на солнце и словить последние лучи "лета" в Абхазию осенью съезжаются туристы со всей России. Самые смелые купаются в море и загорают на пляжах. Другие, пользуясь погодой, осматривают достопримечательности и отправляются в пешие походы.

Всего с января по октябрь 2019 года Абхазию посетили более одного миллиона ста тысяч туристов, а это на 10% больше, чем в прошлом году.

Теплой осени рады даже избалованные солнцем местные жители, которые не могут дождаться обеденного перерыва, чтобы заполнить все еще открытые летние кафе и веранды. Набережная Махаджиров заполнена довольными малышами и их родителями. Словом, осень в Абхазии не спешит расстраивать жителей страны дождями и пасмурным "настроением".

Читайте также: