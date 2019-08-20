Сила и мощь: самые красивые водопады Абхазии

Водопады в Абхазии — одни из первых мест, которые стоит посетить во время отдыха в республике.

Большинство водопадов в Абхазии естественного происхождения. В список туристических мест попадает и один искусственный водопад — Новоафонский. Он был создан в 1882 году монахами из русского Святопантелеймоновского монастыря, находящегося на горе Афон в Греции.

Разнообразные водопады можно встретить в Рицинском реликтовом национальном парке. В частности, именно здесь расположен Гегский водопад, некогда попавший в советскую кинохронику. Знаменитый момент схватки Холмса с профессором Морриарти была снята именно здесь.

Знаменит своими водопадами и Ткуарчалский район. Здесь расположен самый высокий водопад в республике Великан.

Читайте также: