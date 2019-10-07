Восточная сказка на советской турбазе: замок "Тысяча и одна ночь" в Сухуме

В народе это здание называют замком "Тысяча и одна ночь" за внешнее сходство с восточными дворцами.
На самом деле это бывшая советская Сухумская туристическая база, куда приезжали отдыхать рабочие и туристы со всех республик Советского союза.
Предположительно турбаза была построена в 1936 году, но имя архитектора не упоминается ни в одном источнике. Открытки с изображением турбазы можно найти в интернете.
Сегодня "замок" снаружи оброс зеленью, внутри здание практически разрушено и находится в аварийном состоянии, а купол на крыше постройки уже давно покрылся ржавчиной.
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