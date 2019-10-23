17:21 23 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.80
  • EUR70.96
Поиск
Фото

Невидимый мир: победители фотоконкурса микросъемок Nikon Small World 2019

Получить короткую ссылку
7 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Снимок Fluorescent turtle embryo американских фотографов Teresa Zgoda & Teresa Kugler, ставший победителем в фотоконкурсе Nikon Small World 2019.
Sputnik Абхазия

В этом году жюри просмотрело тысячи интересных фотографий невидимого мира более чем из 100 стран. Победителем стало изображение эмбриона черепахи с помощью флуоресцентной и стереомикроскопии.

Международный конкурс фотографий с помощью микроскопа Nikon Small World впервые прошел в 1975 году.

С тех пор "Малый мир" стал ведущей витриной для фотографов из самых разных научных дисциплин.

Конкурс Nikon Small World проводится для всех, кто интересуется микрофотографией. Заявки на участие приходят со всего мира: США, Канада, Европа, Австралия, Латинская Америка, Азия, Африки. Победителями становились как профессионалы, так и любители.

Объект съемки не ограничен, приемлем любой метод световой микроскопии, включая фазовый контраст, поляризованный свет, флуоресценцию, интерференционный контраст, темное поле, конфокальную, деконволюцию и смешанные методы.

Представленные заявки оцениваются независимой группой экспертов, признанных авторитетов в области микрофотографии и фотографии.

Смотрите также: 



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Невидимый мир: победители фотоконкурса микросъемок Nikon Small World 2019
Датчик свежести и робот-корзина: кто будет помогать людям ходить по магазинам
Четыре месяца выходных: производственный календарь Абхазии на 2020 год


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться