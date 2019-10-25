Звездное небо над головой: призеры Insight Astronomy Photographer of the Year 2019

Гринвичская королевская обсерватория объявила победителей фотопремии Insight Investment Astronomy Photographer of the Year. В этом году было прислано 4,6 тысячи фотографий из 90 стран.
Участники конкурса состязались в 11 категориях: "Небесные виды", "Звезды и туманности", "Полярные сияния", "Галактики", "Снимает робот", "Люди и космос", "Наша Луна", "Наше Солнце", "Кометы, планеты и астероиды", "Лучшие начинающие фотографы" и "Юные фотографы".
Лучшим снимком стало изображение 35 фаз полного лунного затмения фотографа Ласло Францикса из Венгрии.
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