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Звездное небо над головой: призеры Insight Astronomy Photographer of the Year 2019

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© Foto / Marcin Zajac
Вечное, категория "Небесные виды".

Sputnik Абхазия

В лондонских королевских музеях Гринвича открылась выставка, представляющая лучшие работы, присланные на международный конкурс астрофотографии Insight Astronomy Photographer of the Year 2019.

Гринвичская королевская обсерватория объявила победителей фотопремии Insight Investment Astronomy Photographer of the Year. В этом году было прислано 4,6 тысячи фотографий из 90 стран.

Участники конкурса состязались в 11 категориях: "Небесные виды", "Звезды и туманности", "Полярные сияния", "Галактики", "Снимает робот", "Люди и космос", "Наша Луна", "Наше Солнце", "Кометы, планеты и астероиды", "Лучшие начинающие фотографы" и "Юные фотографы".

Лучшим снимком стало изображение 35 фаз полного лунного затмения фотографа Ласло Францикса из Венгрии.

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Звездное небо над головой: призеры Insight Astronomy Photographer of the Year 2019
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