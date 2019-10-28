Международный фотоконкурс International Photography Awards 2019: победители

Международный фотоконкурс IPA проводит ежегодное соревнование для профессиональных и непрофессиональных фотографов, а также фотографов-студентов на глобальном уровне, создавая одно из самых амбициозных и всеобъемлющих соревнований в мире фотографии на сегодняшний день. Задача фотоконкурса отметить лучших фотографов в мире, открыть новые таланты, а также содействовать развитию фотографии.
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