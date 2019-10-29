Путь вина: от дерева до бокала

В Абхазии в октябре идет массовый сбор винограда. Традиционно абхазы выращивали виноград на дереве. Это непростое занятие, которое требует ловкости и отваги, так как виноград нужно собирать на высоте 25-30 метров.

Житель села Хуап Ешсоу Гожба имеет порядка 90 "виноградных деревьев". Ешсоу без лестницы и какой-либо страховки поднимается на 25-метровую ольху и собирает урожай.

Абхазское вино – один из самых древних напитков в истории человечества. В Абхазии найдены кувшины с остатками виноградных косточек III—II тысячелетия до нашей эры.

Практически во всех семьях в Абхазии делают домашнее вино. Его изготовление начинается со сбора винограда. Виноград собирают в специальную корзину "амцышв", который абхазы используют с давних времен. Амцышв имеет вытянутую форму, для того чтобы было удобно собирать виноград на высоких деревьях. Наполненную корзину винограда опускают с дерева на веревке, и, чтобы не задевать ветки, абхазы стали использовать специальную корзину.

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