Со всего света: открытие выставки победителей фотоконкурса имени Стенина в ООН

Фотокорреспондент Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года в окрестностях города Снежное Донецкой области в результате обстрела автоколонны украинскими военнослужащими.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина, передает РИА Новости.

В церемонии открытия выставки, приуроченной к Международному дню борьбы с преступлениями против журналистов, выступил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

"Благодаря самоотверженной работе Андрея Стенина в горячих точках у нас есть возможность увидеть, что происходило в Ираке, Ливии, на Донбассе. Мы должны обеспечивать безопасность журналистов, особенно тех, кто работает в зонах конфликтов. Мы также должны бороться с безнаказанностью и привлекать к ответственности виновных", — сказал Небензя.

В экспозиции — около двух десятков фотоисторий из России, Германии, Франции, Индии, Сирии, Египта, ЮАР, Испании, Италии, Филиппин.

В сентябре обладателем главной награды Гран-при Международного конкурса для молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина выиграл итальянский фотограф Габриэле Чеккони за работу "Отверженные и земля".

Андрей Стенин пропал при выполнении редакционного задания в начале августа 2014 года в окрестностях города Снежное Донецкой области, где украинские силовики проводили спецоперацию против ополчения.

По данным Следственного комитета России, журналист погиб в результате обстрела автоколонны украинскими военнослужащими 6 августа около села Рассыпное. Вместе с ним погибли сотрудники информационного сайта icorpus.ru Сергей Коренченков и Андрей Вячало. Всего в те дни около Рассыпного погибли два десятка ополченцев и мирных жителей.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Стенин награжден орденом Мужества РФ посмертно.

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