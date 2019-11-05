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Мощь стихии: лучшие метеорологические фотографии года

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Победителем конкурса стал Гарет Мон Джонс (Gareth Mon Jones). "Выше моих ожиданий" — так назвал фотограф кадр, сделанный в парке Сноудония.
Sputnik Абхазия

Королевское метеорологическое общество Великобритании подвело итоги ежегодного конкурса фотографий о погоде. Молнии, дожди и туманы, которые впечатлили жюри.

Более двух тысяч фотографов со всего мира приняли участие в одном из самых интересных фотоконкурсов года - Weather Photographer of the Year 2019. Всего было прислано 5700 снимков, запечатлевших смерчи, молнии, ураганы, дожди и другие невероятные погодные явления, раскрывающие всю мощь природных стихий.

Голосование проходило открыто, в режиме реального времени, но окончательное решение принимали судьи.

В итоге победителем проводимого ежегодно Королевским метеорологическим обществом Великобритании фотоконкурса Weather Photographer of the Year 2019 стал Гарет Мон Джонс, заснявший облака на севере Уэльса в национальном парке Сноудония.

Смотрите лучшие работы конкурса, а также то, на что способна природа, в нашей фотоподборке.

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