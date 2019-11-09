20:20 09 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.73
  • EUR70.42
Поиск
Фото

Падение Берлинской стены: 30 лет спустя

Получить короткую ссылку
9 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© REUTERS / Fabrizio Bensch
На фото сверху туристы позируют перед Берлинской стеной у Бранденбургских ворот в Берлине 6 июня 1989 года, и внизу - Бранденбургские ворота 30 октября 2019 года, Германия.
Sputnik Абхазия

Берлинская стена разделяла Германию на Восточную и Западную почти 30 лет, и ровно 30 лет назад она пала. Смотрите в фотоленте, как сейчас выглядит территория, на которой стояла Берлинская стена.

Берлинская стена пала 30 лет назад, 9 ноября 1989 года.

За почти три десятилетия существования стены из восточного Берлина бежали 5075 человек, в том числе пять сотен военных. Кто-то перебирался в Западный Берлин по выкопанному 145-метровому тоннелю, кто на дельтапланах и воздушных шарах, по канатам между домами и даже с помощью автобусов и бульдозеров. В 1973 году пограничникам приказали стрелять на поражение.

По российским данным, погибли 192 человека, около 200 получили ранения, более трех тысяч были арестованы.

Читайте также:



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Падение Берлинской стены: 30 лет спустя
Кошка-наркокурьер поймана с поличным
С поличным: в Татарстане поймали кошку-наркокурьера
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться