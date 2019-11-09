Падение Берлинской стены: 30 лет спустя

Берлинская стена разделяла Германию на Восточную и Западную почти 30 лет, и ровно 30 лет назад она пала. Смотрите в фотоленте, как сейчас выглядит территория, на которой стояла Берлинская стена.

Берлинская стена пала 30 лет назад, 9 ноября 1989 года.

За почти три десятилетия существования стены из восточного Берлина бежали 5075 человек, в том числе пять сотен военных. Кто-то перебирался в Западный Берлин по выкопанному 145-метровому тоннелю, кто на дельтапланах и воздушных шарах, по канатам между домами и даже с помощью автобусов и бульдозеров. В 1973 году пограничникам приказали стрелять на поражение.

По российским данным, погибли 192 человека, около 200 получили ранения, более трех тысяч были арестованы.

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