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Небесные шоу и миллиардные контракты: авиасалон Dubai Airshow

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© AP Photo. Kamran Jebreili
Французская пилотажная группа Patrouille de France во время выступления на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019 в Дубае.
Sputnik Абхазия

Рособоронэкспорт выступает организатором единой российской экспозиции. В рамках авиасалона заключаются сделки на миллиарды долларов.

Международный авиасалон Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае. Рособоронэкспорт выступает организатором единой российской экспозиции. На ней свою продукцию представят восемь ведущих холдингов, выпускающих вооружение и военную технику, в том числе ОАК, "Вертолеты России", ОДК, "Высокоточные комплексы", "Алмаз-Антей", "Швабе".

Повышенного внимания со стороны иностранных делегаций традиционно ожидают зенитные ракетные системы большой дальности С-400, зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" и "Викинг", вертолеты Ка-52, Ка-29, Ми-35М, Ми-26 и Ми-38, "Ансат", самолеты Су-35, МиГ-35, Су-32, а также проверенные в реальных условиях высокоточные авиационные средства поражения. Корпорация "Иркут" привезла на выставку натурный образец учебно-боевого самолета Як-130.

В рамках авиасалона заключаются сделки на миллиарды долларов.

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