22:49 28 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.41
  • EUR73.66
Поиск
Видео

Авиасалон МАКС-2019: истребитель Су-57 показал фигуру "плоский штопор"

Получить короткую ссылку
25 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео ОАК

Восемьсот двадцать семь компаний со всего мира, воздушный показ 92 самолетов и вертолетов, 161 летательный аппарат на статической экспозиции — в подмосковном Жуковском открылся Международный авиакосмический салон МАКС-2019.

Телеканал RT показал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа "плоский штопор".

На кадрах можно увидеть взлет, выполнение элементов, в ходе которых истребитель буквально крутится в воздухе, а также посадку.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. По словам разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают ему превосходство над конкурентами.

Читайте также:

По теме

Путин: Су-57 – лучший истребитель в мире
Альтернатива есть: Россия предложила поставить Турции истребители Су-35
Оттеснили эскортом: истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
Теги:
Авиасалон МАКС


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Этого момента ждали больше года: освобождение Кирилла Вышинского
Авиасалон МАКС-2019: истребитель Су-57 показал фигуру "плоский штопор"
В цифрах: предварительные итоги президентской гонки в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia