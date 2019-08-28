Авиасалон МАКС-2019: истребитель Су-57 показал фигуру "плоский штопор"

Восемьсот двадцать семь компаний со всего мира, воздушный показ 92 самолетов и вертолетов, 161 летательный аппарат на статической экспозиции — в подмосковном Жуковском открылся Международный авиакосмический салон МАКС-2019.

Телеканал RT показал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа "плоский штопор".

На кадрах можно увидеть взлет, выполнение элементов, в ходе которых истребитель буквально крутится в воздухе, а также посадку.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. По словам разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают ему превосходство над конкурентами.

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