Лучшие фэшн-фотографии со всего мира за 2019 год

Среди работ, победивших в конкурсе, настоящие модели и просто стильные прохожие с улицы.
Sputnik выбрал самые интересные фото - оцените их и вы.
Фэшн-фотография, или модная фотография, как жанр фотоискусства появилась в начале прошлого века.
Еще в 20-е годы фэшн-фото стало вытеснять графику в полиграфических изданиях того времени. Приблизительно в то же время возникла идея модного фотожурнала.
Сейчас фэшн-фотографы получают огромные гонорары за работу, а чтобы попасть в объектив самых именитых из них выстраиваются очереди.
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