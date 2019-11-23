Лучшие фэшн-фотографии со всего мира за 2019 год

Фотографы со всего мира представили на конкурс #Fashion2019Agora более 20 тысяч своих работ. Смотрите на яркие краски и необычные ракурсы в фотоленте.

Среди работ, победивших в конкурсе, настоящие модели и просто стильные прохожие с улицы.

Sputnik выбрал самые интересные фото - оцените их и вы.

Фэшн-фотография, или модная фотография, как жанр фотоискусства появилась в начале прошлого века.

Еще в 20-е годы фэшн-фото стало вытеснять графику в полиграфических изданиях того времени. Приблизительно в то же время возникла идея модного фотожурнала.

Сейчас фэшн-фотографы получают огромные гонорары за работу, а чтобы попасть в объектив самых именитых из них выстраиваются очереди.

Смотрите также: